Vermehrt betrunken mit dem E-Scooter unterwegs

Im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn wurden in den vergangenen Monaten vermehrt betrunkene oder berauschte Fahrerinnen und Fahrer von E-Scootern erwischt. Insgesamt seien in den letzten sechs Monaten bei Kontrollen 60 Menschen auf E-Scootern aufgefallen, die Alkohol getrunken oder Drogen genommen hatten, heißt es in einer Mitteilung des Präsidiums. Über die Hälfte davon in Heilbronn. Die Polizei weist darauf hin, dass es sich nicht um ein Kavaliersdelikt, sondern um eine Ordnungswidrigkeit oder sogar Straftat handele. Erst gestern Abend war laut Polizei eine Frau in Heilbronn betrunken von einem E-Scooter gestürzt. Ein Alkoholtest habe einen Wert von knapp zwei Promille ergeben.