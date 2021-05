per Mail teilen

In Heilbronn haben Unbekannte am "Am Sülmertor" einen E-Roller auf die Straßenbahngleise geworfen. Ein S-Bahn-Fahrer konnte trotz Bremsung eine Kollision mit dem E-Roller nicht mehr verhindern. Alle Insassen der S-Bahn blieben unverletzt. Die Polizei sucht Zeugen.