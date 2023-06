per Mail teilen

In Arztpraxen und Apotheken muss mehr mit dem eRezept geübt werden, fordert der Heilbronner Apotheker Dirk Homann. Denn noch gibt es zahlreiche Anlaufschwierigkeiten.

Deutschlandweit läuft die Testphase für das eRezept. Doch das wird bislang offenbar wenig genutzt. "Wir bekommen von den Ärzten zurzeit etwa ein, zwei eRezepte pro Woche", sagte der Heilbronner Apotheker Dirk Homann dem SWR. Arztpraxen sollten sich mehr an das eRezept wagen und die Berührungsängste abbauen, damit dort und in Apotheken mehr geübt werden könne, so Homann.

AOK erwartet Anstieg

Die AOK Heilbronn-Franken erwartet einen Anstieg der Nachfrage beim eRezept, wenn die Testphase vorbei ist. Sie begrüßt die Einführung und kann die eRezepte auch "datenschutzkonform und vollumfänglich" verarbeiten, heißt es. Sie appelliert ebenfalls an die Praxen:

"Die AOK Baden-Württemberg kann daher nur die Ärzteschaft ermutigen, die Möglichkeiten des eRezeptes für eine einfachere und schnellere Abwicklung zu nutzen und Erfahrungen damit zu sammeln."

Ärzte verweisen auf IT-Dienstleister

Bislang gebe es nur wenig Nachfrage bei den Patienten, bestätigt Marcus Michna von der MVB Allgemeinarztpraxis in Oberstenfeld (Kreis Heilbronn). Bei ihm muss die EDV für die neuen Prozesse modernisiert werden. Denn es braucht einiges an Technik. Mitte Juni soll es soweit sein, vorher habe sein Anbieter dies nicht ermöglichen können, so Michna. Er hofft, dass seine Praxis spätestens ab September alle neuen Services anbieten kann.

Der Sprecher der Kreisärzteschaft Heilbronn, Martin Uellner, sagte dem SWR, er habe das Thema eRezept in seiner Praxis noch nicht angegangen. Er möchte darauf warten, bis sein auf Arztpraxen spezialisierter IT-Dienstleister auf ihn zukommt.

Elektronische Krankmeldung läuft reibungsloser

Seit 1. Januar 2023 ist das Meldeverfahren der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) verpflichtend. Der Arzt oder die Ärztin schickt die eAU an die Krankenkasse. Der Arbeitnehmer muss den Arbeitgeber informieren. Letzterer kann dann mit Namen und Zeitraum der Arbeitsunfähigkeit die Daten bei der Krankenkasse abrufen.

Manche Unternehmen berichteten dem SWR im Zuge der Recherche, dass sie anfangs öfter bei Krankenkassen nachfragen mussten, bis die angeforderte Krankmeldung im System vorlag. Die AOK Heilbronn-Franken geht davon aus, dass unterschiedliche Angaben solche Fehlermeldungen verursachten.