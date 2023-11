Ladeinfrastruktur für E-Lkw: Speditionen vermissen Plan der Politik

In Deutschland sollen mehr E-Lkw auf den Straßen fahren. Ein Krautheimer Spediteur hat bereits erste E-Fahrzeuge. Noch fehle aber die Ladeinfrastruktur.

In Deutschland sollen bis zum Jahr 2030 rund ein Drittel der gefahrenen Kilometer im Straßengüterverkehr mit Strom gefahren werden. Um dafür mehr E-Lkw auf die Straße zu bringen, erhalten Speditionen momentan hohe Förderungen für neue E-Fahrzeuge. Bisher ist in diesem Bereich wenig passiert, der Anteil von elektrisch angetriebenen Lkw in Deutschland liegt unter einem Prozent. Der Krautheimer (Hohenlohekreis) Logistikdienstleister Roland Rüdinger hat auch bereits erste E-Fahrzeuge angeschafft. Damit sei er jedoch noch unter den ersten in Baden-Württemberg.

Durch die Lkw-Maut-Erhöhung kommt jetzt Schwung in den Betrieb.

Elektrische Lkw erhalten bei der Autobahnmaut eine Befreiung, das gebe einen Anreiz zum Wechsel, erklärt Rüdinger. Allerdings sei die Anschaffung doppelt so teuer wie bei etablierten Antrieben, weshalb das unternehmerisch eine schwierige Rechnung sei. Er starte jetzt mit vier Fahrzeugen, zwei davon habe er schon erhalten, so Rüdinger. Außerdem sind ab dieser Woche zwei Ladestationen auf dem Speditionsgelände einsatzbereit.

Fehlende Ladeinfrastruktur für Lkw größtes Problem

Während im kommenden Jahr laut Rüdinger die Hersteller brauchbare E-Lkw im Angebot haben werden, fehle in Deutschland nicht nur die notwendige Ladeinfrastruktur, sondern auch der Plan wie diese entstehen soll. Diesen Umstand kritisiert auch der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung. Die Politik müsse eine flächendeckende Tank- und Lade-Infrastruktur mit mindestens 10.000 öffentlich zugänglichen Ladepunkten für E-Lkw schaffen und davon mindestens 4.000 Schnellladepunkte bis 2028.

Was völlig ungelöst ist, ist das Problem der Ladeinfrastruktur, weder auf der Autobahn noch auf der Bundestraße noch auf den Betriebshöfen.

Zwar werden laut Rüdinger viele Speditionen E-Lkw vorerst vor allem auf kürzeren Strecken einsetzen und dann die Fahrzeuge auf dem eigenen Gelände über Nacht laden, aber auch dafür fehle die entsprechende Infrastruktur. Das Stromnetz müsse dafür ausgebaut und angepasst werden. Die Speditionen werden nun zu Stromgroßkunden, das bringe ganz neue Herausforderungen und Probleme mit sich, die die Politik bislang oft nicht im Blick habe.