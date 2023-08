Recycling von E-Auto-Batterien: Hochschule Heilbronn forscht mit

Die deutsche Batteriezellfertigung soll wettbewerbsfähig sein. Deswegen ist ein neues Forschungsprojekt an den Start gegangen, auch die Hochschule Heilbronn ist dabei.

Die Hochschule Heilbronn (HHN) ist Teil des neu gestarteten Forschungsprojekts "QualiBattBW". Im Fokus steht die Frage: Wie können Batterien von Elektroautos künftig recycelt werden?

Hochschule Heilbronn betreibt ein Recycling-Labor

Es geht um das Recyceln von Lithiumbatterien, die in E-Autos eingesetzt werden. Die Hochschule Heilbronn betreibt ein Recycling-Labor und will dort innovative, eigene Ideen entwickeln, heißt es in einer Mitteilung. Zunächst gehe es um die Themen Brandschutz und Sicherheit. Auch andere Forschungsgebiete der HHN wie die Elektromobilität und die Künstliche Intelligenz (KI) arbeiten mit. Die Hochschule plant zudem, sich mit regionalen Recyclingfirmen zu vernetzten, um sich auszutauschen.

HHN: Wettbewerbsfähigkeit bei Batteriezellfertigung sichern

Die Elektrifizierung des Antriebsstrangs, ob beim Pkw oder Lkw, verändert den Wirtschaftsstandort Deutschland und speziell die stark von der Automobilwirtschaft geprägte Region, so die Hochschule. Das Projekt "QualiBattBW" soll die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Batteriezellfertigung sichern. Die neu gewonnenen Erkenntnisse sollen am Ende in die Lehrmaterialien für Aus- und Weiterbildung in der Industrie fließen. Es sind weitere Partner beteiligt, wie etwa die Uni Stuttgart, das Fraunhofer Institut oder das KIT. Die Hochschule Heilbronn wird im Rahmen des Projekts gefördert.