Die Gewerblichen Schulen in Öhringen haben ein E-Auto zu Lernzwecken bekommen. An vielen Beruflichen Schulen im Land werden Kraftfahrzeugmechatroniker bislang nur an Verbrennern ausgebildet, teilte die Innovationsregion Hohenlohe mit. Mit dem E-Fahrzeug soll sich das im Hohenlohekreis nun ändern.