In vielen Städten demonstrieren tausende Menschen gegen Rechts. Auslöser ist die Recherche des Correctiv-Netzwerks über AfD-Mitglieder. Was tut sich in Heilbronn-Franken?

Auch in Heilbronn-Franken wollen Gruppen verstärkt gegen Rassismus und einen Rechtsruck in Deutschland protestieren. Auslöser ist die Correctiv-Recherche, die Pläne von AfD-Mitgliedern offenbart hat, eine große Zahl an Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland vertreiben zu wollen. In der kommenden Woche sind zwei größere Veranstaltungen geplant.

Heilbronn: Demonstration am Dienstag

Das Netzwerk gegen Rechts Heilbronn ruft für den Dienstag nächster Woche zu einer Demonstration in der Heilbronner Innenstadt auf. Den genaue Veranstaltungsort will die Organisation noch bekanntgeben. Ein Sprecher sagte, es gebe eine bisher nicht dagewesene Zahl von Anfragen, Mitglied zu werden oder den Termin für die Demonstration zu erfahren.

Der Anlass ist beunruhigend, aber die Dynamik gibt Mut.

Schwäbisch Hall: Mahnwache geplant

Auch in Schwäbisch Hall wollen Demonstranten auf die Straße gehen und eine Mahnwache halten - und zwar am Samstag in einer Woche ab 12 Uhr auf dem Marktplatz. Die Bewegung Fridays for Future hat dazu aufgerufen, über 30 weitere Organisationen haben ihre Unterstützung zugesagt. Orni Förster ist eine der Sprecherinnen und erhofft sich, die bisher schweigende Masse zu erreichen, wie sie sagt.

Jetzt ist der Zeitpunkt zu zeigen: Wir sind hier!

Orni Förster berichtet von zahlreichen Menschen, die sich über die sozialen Medien melden.

Warum gibt es in anderen Städten keine Demonstrationen?

Neben dem Heilbronner Netzwerk gegen Rechts und dem Bündnis hinter Fridays For Future gibt es noch weitere Organisationen, die sich gegen Rechts engagieren. Doch sie planen keine eigenen Demonstrationen, sondern rufen stattdessen dazu auf, sich an den anderen Aktionen zu beteiligen.

Der Grund: Gruppen wie der Öhringer (Hohenlohekreis) Ortsgruppe des Vereins "Gegen Vergessen - Für Demokratie e.V", dem soziokulturelle Zentrum Club Alpha in Schwäbisch Hall oder auch dem Netzwerk gegen Rechts Main-Tauber fehlen nach eigenen Angaben die Menschen, die solche Demonstrationen stemmen können. Der harte Kern bestehe oft nur aus rund einem Dutzend Engagierter, die Webseiten betreuen und Öffentlichkeitsarbeit betreiben.

Neues Netzwerk will Kräfte bündeln

In Schwäbisch Hall sei jetzt ein neues "Netzwerk gegen Rechts Schwäbisch Hall-Hohenlohe" geplant, heißt es beim Club Alpha. Ziel sei, dass die die verschiedenen Organisationen dort ihre Kräfte bündeln.