Heilbronner "Duscher-Skulpturen" wieder beschädigt

Die "Duscher" am Alt-Neckar in Heilbronn sind wieder komplett. Nachdem das Kunstwerk von Christel Lechner im Sommer 2021 erneut zum Opfer von Vandalismus geworden war, konnte nun der restaurierte Freischwimmer wieder seinen Badeaufsichtsposten beziehen. Außerdem haben die "Duscher" einen neuen Standort, und zwar auf dem Mittelsteg der Wilhelmsschleuse. Damit soll künftig Vandalismus verhindert werden. Und noch etwas fällt auf: Eine Dusche fehlt. Fünf "Duscher" stehen nun wieder am Alt-Neckar, allerdings nur vier Duschen. Den "künstlerischen Streich", so eine entsprechende Mitteilung der Stadt Heilbronn, hat Marc Gundel, der Direktor der städtischen Museen, in Abstimmung mit dem Atelier von Christel Lechner ausgeheckt.