Freizeitpark Tripsdrill zieht durchwachsene Bilanz

Der Freizeitpark Tripsdrill in Cleebronn (Kreis Heilbronn) zieht eine durchwachsene Bilanz für das Jahr 2021. An 76 Tagen musste der Park wegen Corona geschlossen bleiben.

Zwar sei der Umsatzeinbruch des Parks in Cleebronn (Kreis Heilbronn) nicht ganz so stark gewesen wie noch im Jahr 2020, als die coronabedingten Schließungen zu rund 30 Prozent weniger Einnahmen im Vergleich zu den Vorjahren führten. Trotzdem mache sich die Pandemie weiter in den Besucherzahlen bemerkbar.

Zwangspause ausgerechnet über Ostern und Pfingsten

Auch die coronabedingte Schließung wirkte sich negativ auf die Gesamtbilanz des Jahres aus. Insgesamt 76 von 226 Öffnungstagen musste der Park im Frühjahr 2021 geschlossen bleiben, fast ein Drittel der ganzen Saison. Nach Schließung des Wildparadieses im Winter ein weiterer harter Schlag, sagt Sprecher Birger Meierjohann.

"76 Öffnungstage, das heißt ein Drittel der ganzen Saison ist uns entgangen. Darunter die kompletten Oster- und Pfingstferien. Das war ein harter Schlag."

Winterwunderwald bis März geplant

Der Park hofft nun, von weiteren Schließungen verschont zu bleiben. Noch bis in den März gibt es dort den Winterwunderwald im Wildparadies, während die Achterbahnen noch in der Winterpause sind. Über das gesamte Gelände gibt es Verkaufsstände, dazu ein Kinderkarussell, ein Kinder-Riesenrad und eine Dampfeisenbahn.