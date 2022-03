Hausdurchsuchungen wegen Impfpassfälschungen

per Mail teilen

Nach der Feststellung mehrerer gefälschter Impfausweise am Flughafen Stuttgart hat die Bundespolizei Hausdurchsuchungen, unter anderem im Kreis Heilbronn, durchgeführt. Die Durchsuchungsbeschlüsse richteten sich gegen vier Männer im Alter zwischen 27 und 42 Jahren, die im Verdacht stehen, mit gefälschten Impfausweisen zu handeln. Ausgangspunkt der Ermittlung war jeweils die Vorlage von gefälschten Impfausweisen bei der Einreisekontrolle am Flughafen, so die Polizei. Die beschlagnahmten Handys der Reisenden brachte die Bundespolizei schließlich auf die Spur der mutmaßlichen Fälscher. Bei den Durchsuchungen wurden unter anderem zwölf EU-Impfzertifikate, zwei Impfausweise und Handys zur weiteren Auswertung sichergestellt.