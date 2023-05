Deutsche Umwelthilfe geht juristisch gegen Lidl vor

per Mail teilen

Erst hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) die Umweltverträglichkeit der Lidl-Kreislaufflasche in Frage gestellt, Lidl wehrte sich. Jetzt geht die DUH juristisch gegen Lidl vor.

Der durch eine Kampagne für eine Einweg-Plastikflaschen ausgelöste Streit zwischen der Deutschen Umwelthilfe (DUH) und Lidl verschärft sich.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatte Zweifel an der Umweltfreundlichkeit der Lidl "Kreislaufflasche" angemeldet und besonders die Studie dazu kritisiert. Gegen diese Kritik hat Lidl sich gewehrt und der DUH Falschaussagen vorgeworfen. Jetzt will die DUH juristisch gegen Lidl vorgehen. Das teilte die DUH am Dienstag mit.

Lidl bewirbt Kreislaufflasche mit Günther Jauch

Lidl wirbt seit Wochen, auch mit Fernsehmoderator Günther Jauch, für Einweg-Plastikflaschen mit der Behauptung, ihre Einweg-"Kreislaufflasche" aus Plastik sei mindestens ökologisch gleichwertig mit vergleichbaren Mehrwegflaschen.

Die DUH hat Lidl nach eigenen Angaben darauf hingewiesen, dass die beworbene Einweg-Plastikflasche mit bis zu zehn Jahre alten Durchschnittswerten von Mehrwegflaschen verglichen wurde. Und dass der Einsatz der speziellen Lidl-Einweg-Plastikflasche keine allgemeingültige Lösung für alle PET-Einwegsysteme im deutschen Markt seien.

Vorgehen bezieht sich nicht auf Kampagne selbst

Die DUH teilte jetzt mit, dass sie juristisch gegen den durch Lidl geäußerten Vorwurf "erneuter Falschbehauptungen" im Zusammenhang mit dessen Einweg-Kampagne vorgeht. Der juristische Schritt beziehe sich jedoch allein auf die Pressemitteilung von Lidl und nicht auf Inhalte der Informationskampagne.