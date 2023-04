Kirche zum Riechen: "Duftraumkirche" in Cleebronn

per Mail teilen

In St. Michael in Cleebronn gibt es für Besucher eine besondere Erfahrung: die "Duftraumkirche". Je nach kirchlicher Jahreszeit kommt einer von vier Düften zum Einsatz.

Die Osterfeiertage sind vorbei und wer an diesen Tagen in St. Michael in Cleebronn (Kreis Heilbronn) war, dem dürfte aufgefallen sein: Die Kirche hatte einen ungewohnten Geruch. Pfarrer Oliver Westerhold beschreibt ihn als "etwas Frisches, etwas von Blumenwiese, Magnolien, Orchideen".

Das Projekt nennt sich "Duftraumkirche". Über den Geruch soll den Besuchern eine ganz besondere Erfahrung beim Besuch der Kirche geboten werden. Denn der Geruchssinn sei viel stärker mit Emotionen verbunden als alle anderen Sinne, sagt Pfarrer Oliver Westerhold.

Wissenschaftliche Herangehensweise

Man sei das ganz wissenschaftlich angegangen, zusammen mit dem Zentrum für angewandte Pastoralforschung in Bochum, erklärt Pfarrer Oliver Westerhold. Wissenschaftler und Parfümeure hätten sich Gedanken gemacht, wie man das Thema Geruch mit kirchlichen Räumen verbinden könnte und welche Art von Geruch dazu auch passen würde.

Heraus kamen dabei vier Düfte für die vier kirchlichen Jahreszeiten: Advent/Weihnachten, Fastenzeit/Ostern, Pfingsten und die Alltagszeit, der sogenannte Jahreskreis.

Seit letzter Adventszeit läuft das Projekt

Das Projekt war in der letzten Adventszeit gestartet. Ein Vaporisator im Altarraum beduftet die Kirche während der speziellen Jahreszeiten täglich von 8 bis 20 Uhr. Allerdings dezent, es soll nicht aufdringlich werden. Mit Kärtchen am Eingang sollen dann die Düfte beschrieben und gleichzeitig geistliche Impulse gegeben werden. Den nächsten Duft gibt es dann ab neun Tage vor Pfingsten.