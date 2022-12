Jährliche Drückjagd in Schwäbisch Haller Wäldern

per Mail teilen

Am Samstag findet eine Drückjagd in den Wäldern um Schwäbisch Hall zwischen 9 und 16 Uhr statt. Diese Jagd dient der Bestandsregulierung von Wildschweinen und Rehen.

Die jährliche Drückjagd auf Rehe und Wildschweine findet am Samstag in den Wäldern um Schwäbisch Hall statt. Unbeteiligte sollten den Bereich zwischen 9 und 16 Uhr meiden. Gejagt wird in den Wäldern von Gailenkirchen, Schwäbisch Hall und Michelbach. Die Forstbehörde bittet Waldbesitzer und Spaziergänger darum, das Gebiet zu meiden. Auch Autofahrer werden um erhöhte Vorsicht gebeten, weil es zu Wildwechsel kommen kann.

Die Drückjagd dient der Bestandsregulierung von Rehen und Wildschweinen. Ungefähr 200 Menschen werden dort im Einsatz sein.