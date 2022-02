Gleich mehrere Drohungen an Bad Mergentheimer Schule

per Mail teilen

Gleich zwei Mal ist es zu Gewaltandrohungen an einer Bad Mergentheimer Realschule gekommen, wie die Polizei mitteilt. Grund ist wohl ein neuer Trend in den sozialen Medien.

Am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr entdeckten Schülerinnen auf der Mädchentoilette der Realschule eine Gewaltandrohung, die an die Wand geschrieben wurde. Daraufhin wurde die Polizei verständigt.

Hoffnung auf Schulfrei

Hintergrund ist wohl ein neuer Trend im Netz, so Annika Grundbrecher von der Polizei Heilbronn, die die Ermittlungen aufgenommen haben.

"Das ist wohl ein neuer Trend in den sozialen Medien, bei dem in Videos dazu aufgerufen wird. Das sehen die Schüler, dass dann scheinbar der Unterricht entfällt."

Dieses Ziel haben die bisher Unbekannten nicht erreicht. Der Unterricht fand statt, die Polizei beobachtete die Schule, zu einem Anschlag oder Ähnlichem kam es nicht.

Gleich zwei Drohungen an einem Tag

An derselben Schule kam es am Nachmittag zu einem zweiten solchen Vorfall. Hier konnten laut Annika Grundbrecher allerdings die Täter schnell ermittelt werden – zwei Jungs seien dafür verantwortlich, sagte sie dem SWR Studio Heilbronn.

Kein Spaß, sondern eine Straftat

Auch in Obrigheim (Neckar-Odenwald-Kreis) kam es an einer Schule zu einem ähnlichen Vorfall. Hier gaben die Täterinnen an, dass sie sich einen Scherz erlauben wollten. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei solchen Androhungen nie um einen Spaß, sondern um eine Straftat handelt.

Die Taten werden auch zur Anzeige gebracht. Im Fall von Bad Mergentheim könnten die Täter auch die Einsatzkosten der Polizei tragen müssen. Außerdem bittet die Polizei die Eltern darum, ihre Kinder zu sensibilisieren und die möglichen Konsequenzen solcher "Scherze" aufzuzeigen.