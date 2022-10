per Mail teilen

Bei den Ermittlungen rund um den Drogenschmuggel im Heilbronner Gefängnis hat die Polizei eine weitere Person festgenommen.

Ein 26-Jähriger soll Drogen beschafft und über Dritte in die JVA Heilbronn geschmuggelt haben. Die Kriminalpolizei hatte am vergangenen Donnerstag zwei Wohnungen im Kreis Heilbronn durchsucht und dabei umfangreiche Beweismittel sichergestellt. Der Tatverdächtige sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Razzia in JVA Ende September

Einen 36-jährigen Tatverdächtigen ließ die Polizei wieder gehen. Beide sind nicht beim Gefängnis beschäftigt. Am 30. September hatte es eine Razzia in der Justizvollzugsanstalt Heilbronn gegeben, ein Gefängnismitarbeiter, der bestochen worden sein soll, wurde dabei festgenommen.

Insgesamt wird gegen 34 Verdächtige inner- und außerhalb des Gefängnisses ermittelt. Schon 2018 flog ein Drogenschmugglerring in der Heilbronner Justizvollzugsanstalt auf.