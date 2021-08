Im bisher größten Fall von Drogenkriminalität in der Geschichte Heilbronns setzt das Heilbronner Landgericht derzeit den Prozess gegen einen der Angeklagten fort. Der Mann, gegen den am Dienstag verhandelt wird, soll zwölf Kilogramm Kokain und 376 Kilogramm Marihuana verladen und transportiert haben. In Bremen habe er eine Maschinenpistole und einen Revolver besorgt. Die Anklage gegen ihn umfasst nur einen Teil dessen, was der Bande insgesamt vorgeworfen wird. Sie soll mit 2,6 Tonnen Marihuana aus Spanien und 30 Kilogramm Kokain aus den Niederlanden gedealt haben. Durch ein Missverständnis wurden die Ermittler erstmals auf die Bande aufmerksam. Mutmaßliche Drogendealer wollten in eine Wohnung eindringen, in der sie ein Rauschgiftlager vermutet hatten. Doch die Wohnung war die falsche, sie hatten sich in der Tür geirrt.