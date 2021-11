per Mail teilen

Die Polizei hat bei einer Autokontrolle auf einem Parkplatz auf der A81 bei Ilsfeld (Kreis Heilbronn) in der vergangenen Woche insgesamt 15 Kilogramm Marihuana entdeckt, heißt es in einer Mitteilung. Die Drogen waren in mehreren Säcken versteckt. Die Fahrerin und ihr Beifahrer wurden inzwischen verhaftet.