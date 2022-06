Kripo nimmt mutmaßliche Drogenhändler fest

per Mail teilen

Die Polizei hat in Heilbronn mehrere mutmaßliche Drogendealer festgenommen und mehrere Kilo Drogen sichergestellt. Insgesamt sieben Durchsuchungsbeschlüsse und zwei Haftbefehle hat die Kriminalpolizei in Heilbronn wegen des Verdachts auf Drogenhandel vollstreckt. Über zwei Kilogramm Marihuana, Bargeld im vierstelligen Bereich und Waffen, darunter Wurfsterne und Butterflymesser, haben die Beamten bei den Durchsuchungen gefunden. Zwei Männer wurden bei den Maßnahmen Mitte Mai festgenommen und befinden sich in Untersuchungshaft. Die beiden Mitte 20-jährigen Männer sollen mit Drogenhändlern aus Spanien Kontakt gehabt haben, die wiederum mit fast einer Tonne Marihuana Handel getrieben haben.