Zoll findet Drogen in verdächtiger Tasche

Das Heilbronner Hauptzollamt hat bei einer Kontrolle in einem Paketverteilzentrum rund 10 Kilogramm Marihuana entdeckt. Die Drogen waren laut Zoll in einer Reisetasche versteckt, die nach Polen verschickt werden sollte. Der Schwarzmarktwert wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Sie sei den Beamten zwischen Paketen auf dem Laufband ins Auge gefallen, heißt es in einer Mitteilung. Sie war in schwarze Plastikfolie eingewickelt. Im Inneren fanden Beamte dann zehn Päckchen mit Marihuana. Die Drogen wurden sichergestellt.