Drogendealer festgenommen

In Heilbronn hat die Polizei am Dienstag einen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen. Er sitz mittlerweile in Haft. Der 26 Jahre alte Mann wurde wegen zweier offener Haftbefehle der Staatsanwaltschaften Heilbronn und Mosbach gesucht und konnte schließlich in einer Heilbronner Pension angetroffen werden. Polizisten stellten zudem rund vier Kilogramm Marihuana und rund 18.000 Euro Bargeld sicher. Der 26-Jährige wurde bereits einem Richter am Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ einen weiteren Haftbefehl wegen Handeltreibens mit Betäubungsmittel. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.