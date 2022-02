Dreieinhalb Jahre Haft für Drogendealer

Ein Drogendealer ist am Freitag vom Landgericht Heilbronn wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann hatte in Heilbronn und Umgebung mit insgesamt rund zehn Kilogramm verschiedener Drogen gehandelt. Insgesamt wurden ihm 15 Taten vorgeworfen, die sich auf ein Kilogramm Heroingemisch, 900 Gramm Kokaingemisch und 7,5 Kilogramm Marihuana beziehen. Der Angeklagte saß seit vergangenem Juni in Untersuchungshaft. Ein weiterer mutmaßlicher Drogendealer muss sich am Montag ebenfalls vor dem Heilbronner Landgericht verantworten. Er soll im Raum Heilbronn unter anderem mit 40 Kilogramm Marihuana und einem halben Kilo Kokaingemisch gehandelt haben. Angeklagt sind insgesamt sechs Taten.