Die Polizei hat einen 29-Jährigen mutmaßlichen Drogendealer aus Schwäbisch Hall festgenommen, kurz nachdem er im Weiler Wackershofen Rauschgift an einen Mann aus Bayern verkauft haben soll. Dieser wurde von Beamten aus Neu-Ulm kontrolliert, woraufhin laut Mitteilung 4,5 Kilogramm Marihuana im Auto gefunden wurden. Ob die gesamte Rauschgiftmenge aus der Übergabe stammt, ist noch unklar. Bei dem 29-Jährigen aus Schwäbisch Hall fanden die Ermittler außerdem eine große Menge Bargeld und eine Schusswaffe in der Wohnung. Der Mann sitzt bereits in U-Haft.