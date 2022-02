20 Kilo Marihuana in Auto auf A6 entdeckt

Die Polizei hat auf der A6 bei Neuenstein (Hohenlohekreis) einen mutmaßlichen Drogenkurier festgenommen. Im Auto des Mannes wurden vergangene Woche rund 20 Kilo Marihuana entdeckt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine zivile Streife kontrollierte den Mann an der Tank- und Rastanlage Hohenlohe Süd und fand die Drogen im Kofferraum des 26-Jährigen. Vermutlich habe er die rund 20 Kilo Marihuana aus dem Ausland nach Deutschland gebracht, so Polizei und Staatsanwaltschaft. Durch Ermittlungen konnten demnach zwei weitere Männer in Chemnitz festgenommen werden. In den Wohnungen der drei Männer seien weitere Drogen, mutmaßliches Dealergeld, ein Schlagring und eine Schreckschusswaffe sichergestellt worden.