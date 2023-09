Wertheim: Neue Rettungswache direkt beim Krankenhaus

per Mail teilen

In Wertheim im Main-Tauber-Kreis wurde am Freitag eine neue DRK-Rettungswache eingeweiht. Die bisherige Wache im Stadtzentrum war zu klein, die neue liegt direkt beim Krankenhaus.

Im Ernstfall muss alles ganz schnell gehen. Die neue DRK-Rettungswache in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) befindet sich jetzt direkt gegenüber und damit ganz nah an der Rotkreuz-Klinik am Reinhardshof. Für den Bau sind rund 2,8 Millionen Euro investiert worden. Enthalten sind auch Ausbildungsräumen, die auch von Ehrenamtlichen genutzt werden können.

DRK-Areal mit Rettungswache komplett

Die moderne Rettungswache ist Teil des Areals, auf dem der DRK-Kreisverband seit Oktober vergangenen Jahres auch Kurzzeit- und Tagespflege anbietet. Auf dem Gelände gibt es außerdem einen ausschließlich von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern betriebenen Rot-Kreuz-Laden. Das gesamte DRK-Projekt am Reinhardshof kostet rund 8,5 Millionen Euro. DRK-Präsident Reinhard Frank äußerte sich in einer Mitteilung erfreut, dass der Neubau in weniger als eineinhalb Jahren fertiggstellt werden konnte. Die neue Rettungswache war der letzte Baustein, der zur Fertigstellung des gesamten Areals noch gefehlt hatte.

Einweihung im September, Betrieb ab Oktober

Durch die räumliche Nähe zur Klinik entfällt jetzt der Fahrtweg, um im Notfall erst den Notarzt abzuholen und dann erst zum Einsatzort zu fahren. Jetzt ist die neue Wache offiziell eingeweiht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rettungsdienstes werden ab dem 1. Oktober den Betrieb in dem Neubau aufnehmen. Bis dahin muss noch die alte Rettungswache in der Uihleinstraße herhalten.