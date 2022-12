Nachwuchs schafft Perspektive im Rettungsdienst in Heilbronn

Die personelle Situation im Rettungsdienst ist auch in Heilbronn angespannt. In der Region sorgt der Nachwuchs für Hoffnung.

Dem Rettungsdienst fehlt es auch in Heilbronn an Personal. Doch der Nachwuchs schaffe eine gute Perspektive, sagte Ludwig Landzettel, Geschäftsführer des Deutschen Roten Kreuzes Heilbronn, dem SWR. Um die 100 Bewerbungen verzeichnet das DRK in Heilbronn jährlich für die 12, künftig 16, Ausbildungsplätze im Haus. Davon seien die meisten wirklich gute Leute, so Landzettel, sodass man tatsächlich "die Qual der Wahl habe" - ganz anders als in anderen Bereichen des Gesundheitswesens.