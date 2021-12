Heilbronner DRK-Geschäftsführer sieht Corona-Impfpflicht positiv

per Mail teilen

Die Impfpflicht für Beschäftigte im Pflege- und Gesundheitsbereich ist beschlossen. Der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Heilbronn, Ludwig Landzettel, sieht sie positiv.

Beim Heilbronner DRK arbeiten allein im Rettungsdienst 230 Mitarbeitende. Nach Angaben des DRK-Kreisverbandes Heilbronn sind hier weit über 90 Prozent der Beschäftigten geimpft. Eine deutliche niedrigere Imfquote gibt es allerdings bei den rund 120 DRK-Mitarbeitenden im Pflegebereich. Hier sind bislang zwischen 70 und 80 Prozent gegen Corona geimpft.

"Wir hoffen, dass durch die relativ deutliche Positionierung der Bundespolitik jetzt vielleicht auch ein zusätzliches Quäntchen Motivation bei denen entsteht, die sich bisher eben nicht für eine Impfung entschließen konnten. Und es dort eben dann auch zur Impfung kommt."

Womöglich verliert man Mitarbeitende durch Impfpflicht

Wie der DRK-Kreisverband mit Beschäftigten umgehen wird, die trotz einer Impfpflicht sich weiter einem Pieks verweigern, das sei noch offen, so der Geschäftsführer. Jedenfalls gibt es auch beim DRK regelmäßig Impfangebote für die Mitarbeitenden.

"Möglicherweise wird es die eine oder andere Person geben, die ganz manifestiert Bedenken hat und die sich keinesfalls impfen lassen wird. Und da muss man auch mit rechnen, dass man an der ein oder anderen Stelle jemand verlieren könnte."

Haller Altenpfleger für allgemeine Impfpflicht

Reinhold Klein arbeitet für einen ambulanten Pflegedienst in Schwäbisch Hall. Der 40-jährige begrüßt es, dass Corona-Impfungen wohl bald verbindlich werden.

"Ich bin für eine allgemeine Impfpflicht. Weil einfach die Impfquote allgemein sehr niedrig ist. Eine Impfpflicht allein für das Pflegepersonal, da weiß ich nicht, inwieweit uns das in der Pandemie wirklich vorwärts bringt."

Er sehe schon auch den Sinn in einer Impfpflicht für Pflegekräfte, eben dass dadurch die verletztliche Bevölkerungsgruppe geschützt werde. Über das Thema Impfen diskutiere er ab und an auch mit seinen Kollegen. Und er erlebe dabei ganz Unterschiedliches.

"Ich habe schon auch im Kollegenkreis gehört, dass die ein oder andere sagt, dann höre ich wahrscheinlich auf zu arbeiten. Das wird man dann sehen, ob das so kommt."

Hausärztin impft Mitarbeitende im Seniorenzentrum

Relativ zufrieden mit der Impfquote in den Reihen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist Claudia Alt. Sie ist die Leiterin des Seniorenzentrums St. Bernhard in Künzelsau (Hohenlohekreis). Aktuell seien über 80 Prozent der rund 90 Pflegekräfte geimpft.

Allerdings sei diese Quote vermutlich weiter angestiegen. Eine Hausärztin, die regelmäßig auch in das Seniorenzentrum komme, habe erst am vergangenen Samstag wieder einige Mitarbeiter geimpft.

"Ich finde es immer etwas schwierig, wenn eine Verpflichtung da ist. Es ist besser, wenn sich die einzelnen Menschen selber dazu entscheiden können. Ich sehe schon auch eine Gefährdung anderer Menschen. Das ist eine Güterabwägung. Mir fällt eine ganz klare Position da schwer."

Angst vor Folgen bei Corona-Impfung

Impfskeptisch seien vor allem jüngere Frauen, so Alt, die noch schwanger werden könnten. Die hätten einfach Angst mit dem aktuellen Impfstoff, dass es irgendwelche nachhaltigen Folgen geben könne.

Daher sei es ein großer Vorteil, dass eine impfende Hausärztin immer wieder im Seniorenzentrum bei Patienten sei. Man könne sich so austauschen, es gebe dafür eine geringe Hemmschwelle. Durch diesen engen persönlichen Kontakt habe es schon einige skeptische Pflegerinnen und Pfleger gegeben, die sich noch für die Impfung entschieden hätten.

Corona-Impfpflicht für bestimmte Gruppen

Bundestag und Bundesrat haben einer Änderung des Infektionsschutzgesetzes zugestimmt. Sie sieht erstmals auch eine Corona-Impfpflicht für bestimmte Gruppen vor.

Konkret geht es darum, dass ab Mitte März 2022 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Einrichtungen, in denen besonders durch Covid-19 gefährdete Menschen behandelt oder betreut werden, einer Impfpflicht unterliegen sollen. Die sogenannte "einrichtungsbezogene Impfpflicht-2" soll auch für Einrichtungen, in denen Menschen mit Behinderungen betreut werden, Tageskliniken, Arztpraxen, Rettungsdienste oder sozialpädagogische Zentren gelten.