Auf der Heilbronner Theresienwiese findet am Sonntag erneut eine Drive-in-Impfaktion für Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger ohne Anmeldung statt. Geimpft wird von 8 bis 16 Uhr mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson. Ab Montag bietet außerdem das Kreisimpfzentrum Heilbronn in Horkheim täglich von 10 bis 20 Uhr Impfungen ohne Termin an, je nach Verfügbarkeit mit dem Impfstoff von Biontech, Moderna oder Astrazeneca.