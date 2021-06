Am Samstag hat in Heilbronn eine Drive-in-Impfaktion auf der Theresienwiese begonnen. Die Stadt will damit die Impfquote erhöhen. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Geimpft wird bis 14 Uhr in zwei Impfstraßen mit dem Impfstoff von Astrazeneca. Laut Stadt steht ausreichend Impfstoff zur Verfügung. Das Angebot richtet sich an alle Heilbronnerinnen und Heilbronner. Die Aktion ist aber nicht nur für Autofahrerinnen und Autofahrer gedacht. Man darf auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Heilbronner Theresienwiese kommen, bekräftigt Sozialbürgermeisterin Agnes Christner (SPD) am Freitag in einem SWR-Interview.

Auch Familien-Impfaktion geht weiter

Heilbronn fährt damit bei der Impfkampagne mehrgleisig. Zum Beispiel ging an diesem Wochenende auch die Familien-Impfaktion der Stadt weiter. Die zweite Runde war am Robert-Mayer-Gymnasium. 300 Termine standen zur Verfügung, die an Familien vergeben wurden, deren Kinder eine Schule in der Heilbronner Kernstadt besuchen, hieß es. Böckingen in der vergangenen Woche und jetzt die Heilbronner Kernstadt wurden für diese Aktion gewählt, da hier jeweils die Impfquote noch etwas geringer sei. Gerade Schulen seien gut, um Familien zu erreichen.

Immer mehr Fälle von Delta-Variante in Heilbronn

Mittlerweile seien in Heilbronn 19 Fälle der Delta-Variante, die zuerst in Indien nachgewiesen wurde, bestätigt. In den ersten beiden Juni-Wochen lag der Anteil der Delta-Variante bei den Infektionen bei acht Prozent, so die Stadt. Mittlerweile habe sich der Wert aber auf über 30 Prozent erhöht. Die Ausbreitung hat zunächst langsam begonnen und dann an Dynamik zugenommen, heißt es aus dem Heilbronner Gesundheitsamt.

"Angesichts der Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Variante ist es wichtig, dass wir jetzt schnell die Impfquote voranbringen, auch um den Betrieb von Kitas und Schulen zu sichern."

Weitere Impfaktionen in Heilbronn sollen folgen

Sollte mehr Impfstoff zur Verfügung stehen, sind weitere Aktionen für die übrigen Stadtteile Heilbronns geplant. Auch falls es ein Kontingent mit dem Vektorimpfstoff von Johnson & Johnson gebe, könnte Christner sich vorstellen, eine weitere Impfaktion zu starten. Wie in Pfedelbach (Hohenlohekreis): Dort können ebenfalls am Samstag nach Angaben des Hausärzteverbands rund 3.400 Menschen ab 18 Jahren mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft werden. Hier sind noch Plätze frei. Bis Freitagabend könne man sich im Internet noch anmelden. In Heilbronn wird am Samstag Astrazeneka verimpft.

"Dank eines Impfstoff-Sonderkontingents können wir mit dieser Aktion ganz neue Wege gehen."

Eine Terminvereinbarung sei nicht erforderlich. Wer sich impfen lassen wolle, müsse einen Ausweis und einen Impfpass mitbringen. Die Impfaufklärung erfolge durch einen Arzt am Fahrzeug.

KIZ, DRK, Stadt, FFW und THW arbeiten zusammen

Die Medizinische Gesamtleitung für die Drive-in-Impfaktion ohne Termin am Samstag übernimmt das Kreisimpfzentrum (KIZ) Heilbronn, so die Stadt. Außerdem sei das Deutsche Rote Kreuz (DRK) unter anderem für die jeweils 15-minütige Nachbeobachtung der Geimpften auf dem Parkplatz zuständig. Den Aufbau und die Organisation auf der Theresienwiese dagegen übernehmen das KIZ-Team, das Schul-, Kultur- und Sportamt, die Freiwillige Feuerwehr und das Technische Hilfswerk (THW).

Die Zweitimpfung findet am 18. September statt, voraussichtlich mit dem Impfstoff von Biontech.