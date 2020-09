Auf der Heilbronner Theresienwiese wird am kommenden Montag eine zentrale Corona-Abstrichstelle eröffnet. Darauf haben sich die Kassenärztliche Vereinigung und die Stadt Heilbronn verständigt. Die Corona-Abstrichstelle wird als Drive-In betrieben, das heißt, die Menschen, die getestet werden wollen, können in ihren Wagen sitzen bleiben. Nach bisherigen Planungen ist die Teststelle von Montag bis Freitag jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet und vor allem für Reiserückkehrer aus Risikogebieten, Lehrkräfte an Schulen und Kitas sowie Menschen mit leichten Erkältungssymptomen gedacht. Patienten mit deutlichen Symptomen wie Fieber, Kurzatmigkeit und anhaltendem Husten müssen zuerst zum Hausarzt oder in die Schwerpunktpraxen im Stadt- und Landkreis Heilbronn. Wegen der Vorbereitungen für die Abstrichstelle ist das Parken auf der Theresienwiese ab Freitag stark eingeschränkt, ab Montag ist der Parkplatz zunächst komplett gesperrt.