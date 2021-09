Mehrere Lkw-Unfälle auf A6 innerhalb weniger Tage: Baustellenbetreiber hat reagiert

Auf der A6 an der Anschlussstelle Heilbronn/Neckarsulm ist am Montagabend erneut ein Sattelzug mit einer Betonwand kollidiert. Nun hat der Baustellenbetreiber die Unfallstelle umgebaut.

Laut Feuerwehr passierten die Unfälle stets an der gleichen Stelle in der Baustelle an der Anschlussstelle Heilbronn/Neckarsulm auf der A6 in Richtung Nürnberg. Montagabend bereits zum dritten Mal seit Samstag - und immer mit ähnlichem Hergang: Ein Lastwagen kommt im Baustellenbereich auf seiner Spur zu weit nach rechts, rammt eine Absperrung aus Beton, der Tank reißt.

Baustellenabschnitt auf A6 entschärft

Nicht nur drei Lastwagenunfälle mit auslaufendem Tanks gab es laut Feuerwehr Neckarsulm seit Samstagabend. Auch zwei weitere kleinere Unfälle waren in der Zwischenzeit passiert, so eine Polizeisprecherin. Bereits Sonntagabend hatte eine Streifenwagenbesatzung eine Warnleuchte aufgestellt. Am Montag dann, so der Plan, wollte der Autobahnbetreiber Maßnahmen ergreifen. Die Unfälle aber kamen dazwischen, heißt es von der Polizei. Inzwischen habe der Betreiber der Baustelle reagiert und den Bereich am Dienstag kurzfristig aufwendig umgebaut. Die Situation sei nun entschärft.

Die Feuerwehr war mehrere Stunden mit den Reinigungsarbeiten auf der A6 beschäftigt Julian Buchner / Einsatz-Report24

Keine Verletzten - A6 mehrere Stunden voll gesperrt

Jetzt, beim inzwischen dritten Unfall dieser Art innerhalb weniger Tage, liefen nach Polizeiangaben rund 300 Liter Diesel aus. Die Fahrbahn war mit Betonteilen übersäht, die Absperrung wurde vollständig zerstört. Wie auch schon in den Tagen zuvor, musste die Autobahn in Richtung Nürnberg für die Bergung und die Reinigungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt werden - die Folge: langer Stau. Die Unfälle gingen glimpflich aus, verletzt wurde niemand.

Ludwig Zoll, der stellvertretende Kommandant der Feuerwehr Neckarsulm (Kreis Heilbronn), war in der Nacht vor Ort und wundert sich, dass wiederholt an beinahe gleicher Stelle solch ein Unfall passiert ist. Eine Anfrage an den Autobahn-Betreiber ViA6West läuft.