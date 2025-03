In der Nacht auf Montag konnte sich Gerd Nefzer seinen insgesamt dritten Oscar sichern. Er wurde für seine Spezialeffekte in dem Film "Dune Part Two" geehrt.

Der Spezialeffekte-Künstler Gerd Nefzer aus Schwäbisch Hall hat seinen insgesamt dritten Oscar gewonnen . Der 59-Jährige wurde mit Paul Lambert, Stephen James und Rhys Salcombe für die visuellen Effekte in "Dune: Part Two" ausgezeichnet. Nefzer rief bei der Verleihung im Dolby Theatre in Los Angeles auf Deutsch: "Dankeschön. Das ist großartig."

Unbeschreiblich, Wahnsinn. Das ist wirklich unglaublich. Das hätte ich in meinen kühnsten Träumen nicht erwartet.

Neuester Oscar von Gerd Nefzer kommt zu Hause auf den Kachelofen

Nach der Verleihung jubelte Nefzer: "Ich bin so happy, als Deutscher einen Oscar gewonnen zu haben, mittlerweile den Dritten." Seinen neuesten Oscar will er mit den anderen beiden auf den Kachelofen stellen. Seine ersten beiden Goldjungen bewahre er derzeit noch im Tresor auf, hatte Nefzer vor der Oscar-Gala gesagt. Er habe auch gehört, dass einige ihre Trophäe auf der Toilette aufbewahrten.

Den Oscar muss man sich schon sehr, sehr, sehr hart erarbeiten. Da braucht man auch viel Glück.

Seinen ersten Oscar gewann Gerd Nefzer 2018 mit "Blade Runner 2049". 2022 bekam er bereits für den ersten Teil von "Dune" den begehrten Filmpreis. Ursprünglich studierte Gerd Nefzer Agrartechnik und arbeitete als Landwirt. In den Achtzigern stieg er dann in die Firma seines Schwiegervaters ein, die vor allem für die Produktion visueller Spezialeffekte bekannt ist.

Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe und Gerd Nefzer aus Schwäbisch Hall (v. l. n. r.) sind Gewinner des Preises für die besten visuellen Effekte für "Dune: Part Two". Sie freuen sich im Presseraum der Oscar-Verleihung im Dolby Theatre in Los Angeles über die Auszeichnung. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Invision | Jordan Strauss

Viele Gratulanten für Gerd Nefzer

Auch die Filmschmiede Studio Babelsberg hat den dritten Oscar-Gewinn für den Spezialeffekte-Künstler Gerd Nefzer gewürdigt. "Der erneute Oscar-Gewinn zeigt eindrucksvoll, dass deutsches Filmhandwerk auf höchstem internationalen Niveau überzeugt", sagte Vorstandschef Jörg Bachmaier. Auch die Stadt Schwäbisch Hall gratulierte Nefzer in den sozialen Medien mit den Worten "ein Haller erobert wieder einmal Hollywood und die Kinos der Welt."

Das freut mich riesig, dass jemand von Schwäbisch Hall den Preis gewonnen hat.

Visuelle Effekte: Wenig am Computer, dafür "harte Arbeit"

Gedreht wurde der Film "Dune: Part Two" in der Wüste in Jordanien, in Abu Dhabi und in Studios in Budapest. Gerd Nefzer und seine Crew waren für Spezialeffekte zuständig. Die haben sie nicht am Computer, sondern real am Drehort mit kniffliger Handarbeit erstellt. "Wir stehen den ganzen Tag am Drehort", so Nefzer gegenüber dem SWR. "Es ist ein harter, körperlicher Job. Das hat wenig mit Computer zu tun."

Gerd Nefzer aus Schwäbisch Hall kein deutscher Oscar-Rekordhalter

Nefzer ist nicht der erste Deutsche mit drei Oscars. Der deutsch-amerikanische Komponist André Previn, der in Berlin geboren wurde, gewann sogar viermal. Der in Bremen geborene Set-Designer Hans Dreier wurde ebenfalls dreimal ausgezeichnet, genau wie der im damaligen Deutschen Kaiserreich geborene Regisseur William Wyler.