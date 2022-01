Dreiste Diebin von Mitarbeitern festgehalten

In Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) haben Mitarbeiter einer Drogerie eine Frau bei einem versuchten Diebstahl beobachtet und festgehalten. Die 35-Jährige hatte sich in der Drogerie zunächst Kosmetika zeigen lassen und dann versucht, die Tuben und Döschen im Wert von mehreren hundert Euro zu stehlen. Mitarbeiter hatten das bemerkt und zusammen mit einem Passanten die Frau an der Flucht gehindert, bis die Polizei vor Ort war. Bei Ermittlungen gegen die mutmaßliche Diebin wurde dann weiteres Diebesgut in ihrem Wagen entdeckt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sie seit Anfang Januar in acht weiteren Geschäften Waren im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen haben.