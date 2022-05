Dreikönigslauf im Mai

In Schwäbisch Hall startet am frühen Sonntagnachmittag der traditionelle Dreikönigslauf durch die Altstadt. Pandemiebedingt findet der Lauf in diesem Jahr Ende Mai statt und nicht wie üblich am 6. Januar, dem Dreikönigstag. Rund 1.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich für die Läufe angemeldet. Hauptlauf ist das zehn Kilometer lange Rennen, das um 14 Uhr auf dem Haller Marktplatz startet. Der Rundkurs führt durch die Haller Innenstadt. Ab Mittag gibt es auch Kinder- und Jugendläufe sowie einen Lauf über fünf Kilometer.