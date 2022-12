Mit einem Gerät gleich auf drei Virenarten testen: Die Heilbronner Kinderklinik setzt seit neuestem ein solches Gerät ein, um kranke Kinder nicht durch mehrere Tests zu belasten.

Ein neues Dreifach-Virentestgerät soll in der Heilbronner Kinderklinik die kleinen Patienten aber auch das Personal entlasten. Die derzeitige Krankheitswelle bringt vor allem die Kinderkliniken landesweit an die Belastungsgrenzen. Das neue Testgerät könne nur mit einem Abstrich gleichzeitig auf drei Viren testen: Corona, Influenza und RSV, teilen die SLK Klinken Heilbronn mit. Alle drei Infektionen sind hochansteckend, betroffene Kinder müssen isoliert werden.

Keine drei Abstriche mehr

Für die kleinen Patientinnen und Patienten heißt das nun: Nur einen Test machen, statt dreimal Abstriche in Nase und Rachen über sich ergehen zu lassen. Auch das Personal werde durch die geringere Zahl an Testungen entlastet. Das Ergebnis kommt bereits nach 20 Minuten - in PCR-Qualität. Das Gerät kostet knapp 18.000 Euro und konnte durch eine größere Spende an die Stiftung "Große Hilfe für kleine Helden" angeschafft werden.

Isolationsmaßnahmen schnell umsetzen

"Gerade in der jetzigen Situation ist es unerlässlich, dass wir Kinder mit Infekten so schnell und umfassend wie möglich testen können", sagte Peter Ruef, Klinikdirektor Kinderklinik Heilbronn. So könnten notwendige Isolationsmaßnahmen umgehend in die Wege geleitet werden.

Ziel der Stiftung "Große Hilfe für kleine Helden" ist es, Familien mit schwerkranken Kindern während des stationären Aufenthaltes in der Heilbronner Kinderklinik mit vielfältigen Projekten und Therapieangeboten zu unterstützen.