Vollbremsung im Linienbus in Heilbronn - drei Verletzte

per Mail teilen

Bei einem starken Bremsmanöver eines Busses in der Heilbronner Innenstadt wurden drei Fahrgäste verletzt. Der Unfallverursacher fuhr davon. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ohne die Vorfahrt des Busses auf der Busspur zu beachten, sei am Mittwochmorgen ein unbekannter Autofahrer oder eine unbekannte Autofahrerin von der Heilbronner Allee in die Moltkestraße abgebogen. Laut Polizei musste der Busfahrer so stark abbremsen, dass sich dabei drei Fahrgäste verletzten. Ein Fahrgast flog den Angaben zufolge gegen eine Trennscheibe, die dabei zu Bruch ging.

Zeugen gesucht

Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin setzte laut Mitteilung der Polizei vom Donnerstag seine oder ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zum Unfallzeitpunkt habe reger Personenverkehr im Bereich der Heilbronner Harmonie geherrscht, deshalb sucht die Polizei nun Zeugen.