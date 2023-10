Heilbronner Zoll gelingt Schlag gegen Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung

per Mail teilen

Ermittlern ist ein Schlag gegen organisierte Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung gelungen. Drei Tatverdächtige sollen nur geringe Beiträge zur Sozialversicherung gezahlt haben.

Drei Männer aus dem Raum Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) sollen seit Juni 2019 Millionenumsätze als Subunternehmer im Betonbau erwirtschaftet haben, aber nur in sehr geringem Umfang Beiträge zur Sozialversicherung und an den Fiskus gezahlt haben. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Heilbronn ermittelt jetzt gegen diese drei mutmaßlichen Haupttäter. Sie sitzen in Untersuchungshaft.

Über eine Million Euro Schaden

Die Heilbronner Ermittler gehen von einem Schaden von rund 1,2 Millionen Euro aus. Die bandenmäßig organisierte Gruppe soll vom Geschäftskonto zudem hohe Summen Bargeld genommen haben. Um das zu verschleiern, arbeiteten sie mit Scheinrechnungen, die eine ebenfalls bandenmäßig organisierten Gruppe in Berlin ausgestellt haben soll. Die Gruppe aus Berlin soll mehr als 100 Schein- und Servicefirmen betreiben, heißt es.

In dem Fall sind bundesweit insgesamt 17 Objekte durchsucht worden. Die Einsatzkräfte stellten umfangreiches Beweismaterial, zwei illegale Waffen sowie einen sechsstelligen Eurobetrag sicher. Die Ermittlungen laufen.