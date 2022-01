Endspurt für Heilbronner Oberbürgermeister-Wahl

per Mail teilen

Am Montag um 18 Uhr endet die Bewerbungsfrist für die Heilbronner Oberbürgermeisterwahl. Bis zum Nachmittag gab es neben Amtsinhaber Harry Mergel (SPD) noch zwei weitere Kandidaten.

Harry Mergel geht mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein ins Rennen. Er setzt unter anderem auf Bildung, Arbeit und Klimaschutz. Außerdem, so sagt der Oberbürgermeister selbst: Harry Mergel kann Wirtschaft.

Oberbürgermeister seit acht Jahren

Seit acht Jahren ist der SPD-Politiker Mergel im Amt. "Da konnte ich ja schon zeigen, dass ich es kann", sagt er im SWR-Interview.

"Wissenschaft schafft Wirtschaftskraft. Und das sieht man bei uns in vielen Bereichen, wir haben die traditionellen Stärken wie Automobil, Zulieferer, aber auch Logistik. Und all die Bereiche sind abhängig von Wissen."

Harry Mergel SWR Simon Bendel

Immerhin - der Bildungscampus ist größer und größer geworden und jetzt kommt noch ein Innovationspark für Firmen hinzu, die Anwendungen mit künstlicher Intelligenz erforschen.

Klimaschutz - wer soll das bezahlen?

Und ganz wichtig sei ihm außerdem der Klimaschutz: Auch und gerade wenn durch steigende Energiepreise die Frage immer drängender werde: Wer soll das bezahlen? Mergel hofft da vor allem auf Fördermittel der neuen Bundesregierung. Nur dann könne man das Thema erfolgreich angehen.

Gegen eine – so wörtlich – CO2-Hysterie spricht sich dagegen Raphael Benner (AfD) aus. Für ihn stehen eher Kultur und Sport im Mittelpunkt und sollen zur Chefsache ernannt werden. Überhaupt könnten Verwaltungsstellen abgebaut und dafür Stellen für Sauberkeit und Sicherheit aufgestockt werden.

Die eigentliche Kehrtwende aber verspricht Benner bei der Corona-Politik. Er wendet sich gegen eine Unterscheidung der Menschen in Geimpfte und Ungeimpfte und fordert gleiche Rechte für alle.

Die Frau im Bunde

Katharina Mikov (parteilos) hat in Heilbronn eine Heimat gefunden und will der Stadt dafür etwas zurückgeben. Sie hat sich mit einer Logopädie-Praxis selbstständig gemacht und betrachtet den Sprung ins Rathaus als nächsten Schritt. Sie habe das Ohr an den Menschen, sagt sie selbst und sieht das als beste Voraussetzung für ihre mögliche neue Aufgabe.

"Viele Menschen haben uns nach Rat gefragt - beispielsweise wie Home-Schooling funktionieren soll, wenn auch die Eltern im Homeoffice sitzen."

Aber auch die Vernetzung einzelner Bildungsstätten wie Kindergärten, Jugendämtern und Kinderärzten liege ihr am Herzen.

Oberbürgermeisterwahl am 6. Februar

Ob das reicht um den Platzhirsch – respektive den Amtsinhaber aus dem Amt zu jagen, wird sich zeigen. Und zwar am 6. Februar, dem Tag der Wahl in Heilbronn.

Am 19. Januar sollen die zugelassenen Bewerberinnen und Bewerber in der Heilbronner Harmonie öffentlich vorgestellt werden. Falls bei der Wahl keiner der Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhält, findet am 20. Februar eine Neuwahl statt.