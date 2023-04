Mildes Urteil nach Pflasterstein-Attacke in Leingarten

Im Oktober hatte der Angeklagte einem Security-Mann einer Disco einen Pflasterstein an den Kopf geworfen. Die Tat hatte er beim Prozessauftakt gestanden. Das kommt ihm zugute.

Das Landgericht Heilbronn hat am Donnerstag einen Angeklagten wegen versuchten Totschlags zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Er hatte im Oktober einen Sicherheitsmitarbeiter in Leingarten (Kreis Heilbronn) lebensgefährlich verletzt.

Mit dem Urteil orientierte sich das Gericht weitgehend an den Anträgen von Verteidigung und Nebenklage, die Staatsanwaltschaft hatte eine deutlich höhere Strafe gefordert. Das vergleichsweise milde Urteil begründete die Kammer mit dem umfassenden Geständnis des Mannes, und dass er bereits Schmerzensgeld in Höhe von 10.000 Euro an das Opfer gezahlt hatte. Jetzt muss er noch weitere 7.500 Euro zahlen, entschied das Gericht am Donnerstag.

Streit zweier Gruppen als Ursache

Im Oktober war der damals 29-jährige Angeklagte mit Freunden in der Disco. Dann kam es zu einem Streit mit einer weiteren Gruppe. Der Sicherheitsmitarbeiter warf beide Gruppen aus der Disco. Der Angeklagte soll diesem dann einen massiven Pflasterstein an den Kopf geworfen haben. Andere Mitarbeiter konnten den Täter überwältigen und noch Schlimmeres verhindern.

Angeklagter zum Tatzeitpunkt stark alkoholisiert

Der 29-jährige Angeklagte hatte zu Beginn des Prozesses die Tat eingeräumt. Er gab allerdings an, sich nur lückenhaft an den Abend erinnern zu können, da er stark alkoholisiert gewesen sei. Die Kammer ging davon aus, dass der Angeklagte bei der Tat nur vermindert schuldfähig war.

Opfer leidet noch immer unter Verletzungen

Der Sicherheitsmitarbeiter sagte aus, er leide noch immer unter den schweren Verletzungen, habe immer wieder starke Kopfschmerzen. Er hatte sich unter anderem eine offene Schädelfraktur zugezogen. Auf der Stirn prangt eine große Narbe. Der Angeklagte entschuldigte sich bei dem Sicherheitsmitarbeiter.