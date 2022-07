In Sulzbach-Laufen (Kreis Schwäbisch Hall) sind drei Draisinen am Sonntagvormittag auf der "Kochertal-Draisine" zusammengestoßen, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei ist die Rückenlehne der vordersten Draisine gebrochen und eine 20-Jährige auf die Gleise gefallen. Die Frau wurde von der Folgenden überrollt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.