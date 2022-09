Hohe Spritpreise: Fluch und Segen für Dorfladen Jagsthausen

per Mail teilen

Der Dorfladen in Jagsthausen (Kreis Heilbronn) hat mit den erhöhten Spritpreisen zu kämpfen. Doch sie bringen auch etwas Gutes mit sich: Neukunden.

Die hohen Preise für Diesel und Benzin machen dem Dorfladen in Jagsthausen zu schaffen, so Marktleiterin Claudia Klappenecker. Lieferanten erhöhen Transportkosten und auch beim eigenen Lieferservice, der zwei Mal pro Woche Kunden beliefert, mache sich der teure Sprit bemerkbar, so Klappenecker.

Dennoch habe der Jagsthausener Dorfladen dem teuren Treibstoff auch etwas zu verdanken: Neukunden. Es gebe viele Leute aus dem Ort oder aus der Umgebung, die auf ihre gewohnte 30 Kilometer weite Fahrt zum Discounter verzichten und stattdessen nun im Dorfladen einkaufen würden - auch wenn es dort ein wenig teurer sei.