Andy Kümmerle bleibt Bürgermeister

In Dörzbach (Hohenlohekreis) ist Bürgermeister Andy Kümmerle (CDU) wiedergewählt worden. Er war der einzige Kandidat und hat bei der Wahl am Sonntag rund 88 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 44 Prozent. Insgesamt 831 gültige Stimmen sind abgegeben worden, 728 Stimmen konnte Kümmerle für sich gewinnen. Kümmerle beerbte 2014 den Amtsinhaber Willi Schmitt, der nach 23 Jahren als Bürgermeister aus Altersgründen nicht mehr angetreten war. Er konnte sich damals gegen zwei andere Kandidaten durchsetzen. Zuvor war Andy Kümmerle Kämmerer in Dörzbach.