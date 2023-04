DLRG-Ortsgruppe Crailsheim beklagt Ausbilder-Mangel

per Mail teilen

Für die anstehende Badesaison braucht es Rettungsschwimmer, die den Beckenrand oder Badesee im Blick behalten. Die sind aber vielerorts Mangelware, auch weil Ausbilder fehlen.

Die Stadtwerke Heilbronn suchen aktuell händeringend Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer für die anstehende Freibadsaison. Ohne Aufsicht am Beckenrand ist kein Normalbetrieb möglich.

In vielen DLRG-Ortsgruppen allerdings fehlen die Ausbilder für Rettungsabzeichen. In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) beispielsweise fürchtet die DLRG bereits, bald gar keine Rettungsschwimmkurse mehr anbieten zu können, wie der Vorsitzende Jens Steinbach auf SWR-Anfrage bestätigt.

Nachwirkungen der Pandemie als Ursache

Laut Eleonore Wagner, Geschäftsführerin des DLRG Landesverbands Württemberg e.V. seien auch hier Nachwirkungen der Pandemie die Ursache. Der eingeschränkte Bäderbetrieb habe nicht nur zu einem Schwimmkurs-, sondern auch zu einem Fortbildungs-Rückstau geführt.

"Wir konnten über zwei Jahre wegen geschlossener Bäder keine oder deutlich weniger Ausbildungen machen."

Nun fehlen Schwimmlehrerinnen und -lehrer, insbesondere für die höheren Abzeichen – wie das Rettungsschwimmabzeichen Silber. Hinzu kommt: Rettungsschwimmer, die das Abzeichen bereits erworben haben, müssen ihre Rettungsfähigkeiten immer wieder auffrischen und in Prüfungen nachweisen. Nur dann dürfen sie beispielsweise eine Bäderaufsicht übernehmen. Weil auch das während der Pandemie nur eingeschränkt möglich war, sind die Zahlen der geprüften Rettungsschwimmer im Land eingebrochen.

Anzahl einsatzbereiter Rettungsschwimmer Jahr Zahl der geprüften Rettungsschwimmer 2019: 7.020 2020: 1.928 2021: 2.968 2022: 5.114

Immerhin: Es geht wieder bergauf. Im vergangenen Jahr konnten bei den Ausbildungen bereits um die 73 Prozent des Vor-Corona-Niveaus erreicht werden. Das sei dem hohen ehrenamtliche Engagement der Aktiven zu verdanken, meint Eleonore Wagner.

Wieder Anstieg bei Ertrinkungstoten

Wie wichtig das ist, zeigt die jüngst veröffentlichte Statistik zur Zahl der Ertrinkungstoten. Zum ersten Mal seit 4 Jahren verzeichnet die DLRG hier wieder einen Anstieg: 2022 sind in Deutschland mindestens 355 Menschen ertrunken, 56 mehr als im Vorjahr. Gründe seien der heiße Sommer und der Wegfall der Corona-Beschränkungen auf der einen Seite, bei gleichzeitig weniger Überwachung durch Rettungsschwimmer und einer wachsenden Zahl Nichtschwimmer.

Nachwuchs fehlt in Crailsheim

Auch die Ortsgruppe Crailsheim will mit Blick auf die Zahlen alles daransetzen, wieder mehr auszubilden. Dafür brauche es aber Nachwuchs: Mittlerweile gibt es nur noch 5 Ausbilder in der Ortsgruppe, alle über 50 Jahre alt. Um als DLRG-Mitglied ausbilden zu können und Abzeichen abzunehmen, braucht es bestimmte Lehrscheine. Deren Erwerb sei aber mit derart hohem Aufwand verbunden, dass jüngere Vereinsmitglieder davor zurückschrecken, so Steinbach.

"Der Aufwand ist so schon groß im Ehrenamt. Wenn dann noch die Fortbildungen dazu kommen, gehen so viele Wochenenden ins Land, dass viele das nicht mehr machen wollen."

Natürlich dürfe man die Ansprüche an die Ausbildung nicht zurückschrauben, gewisse Hürden ließen sich aber abbauen. Bei der DLRG seien – anders als beispielsweise bei der Freiwilligen Feuerwehr, die im jeweiligen Landkreis fortbilde – Lehrscheinkurse oft über das ganze Land verteilt. Würde man hier Strukturen vereinfachen, müssten Ausbilderanwärter nicht mehr so weit fahren und weniger Zeit investieren. Dann könne vielleicht auch der älteste Ausbilder der Ortsgruppe mit seinen 66 Jahren bald guten Gewissens in den Ruhestand gehen.