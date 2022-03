DLR beendet Kooperationen mit Russland wegen Ukraine-Krieg

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt mit einem Standort in Hardthausen-Lampoldshausen beendet seine Kooperationen mit Russland. Grund ist der Angriff auf die Ukraine.

Beendet würden die bilateralen Kooperationen mit Russland, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) mit Sitz in Köln am Mittwochabend mitteilte.

"Wir verurteilen die kriegerischen Handlungen Russlands"

Auf der Homepage des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt heißt es, niemals dürfe Gewalt ein Mittel zur Durchsetzung von Zielen, egal welcher Art, sein. "Wir sehen deshalb mit großer Sorge die Entwicklungen in der Ukraine und verurteilen die kriegerischen Handlungen Russlands."

Das undatierte Foto zeigt ein Kontrollzentrum der russischen Akademie der Wissenschaften in Moskau. Hier wurden schon wissenschaftliche Experimente für gemeinsame Projekte, wie beispielsweise eine Mars-Mission, durchgeführt. dpa Bildfunk picture-alliance/ dpa | DB IBMP/Oleg Voloshin

Der DLR-Vorstand habe beschlossen, die "Zusammenarbeit mit russischen Institutionen bei laufenden oder in Planung befindlichen Projekten" zu stoppen. Auch neue Projekte oder Initiativen werde es nicht geben. Als eine der größten Forschungsorganisationen in Europa sei man der internationalen Zusammenarbeit verpflichtet.

Konsequenzen nach Kooperations-Beendigung werden noch analysiert

Das DLR ist das Forschungszentrum der Bundesrepublik Deutschland für Luft- und Raumfahrt. Wie ein Sprecher dem SWR sagte, sei das DLR gerade bei der Analyse, welche Teile von welchem der über 30 Unternehmen mit rund 10.000 Mitarbeitenden betroffen sein könnten. Das werde noch eine geraume Zeit in Anspruch nehmen. Auch welche Art von Entscheidungen an den verschiedenen Standorten im Einzelnen getroffen würden und welche Folgen das habe, sei noch unklar. Darüber werde es aber zunächst auch keine öffentlichen Informationen geben.

Raketen im DLR-Forum am Standort Lampoldshausen (Archivbild) SWR Anno Palumbo

Raketentests am Standort Lampoldshausen

Ob das Aus der Zusammenarbeit auch Auswirkungen auf den DLR-Standort in Hardthausen am Kocher (Kreis Heilbronn) hat, bleibt also ungewiss. In Lampoldshausen befindet sich ein Raumfahrtzentrum des DLR. Im Harthäuser Wald werden seit Jahrzehnten Raumfahrtantriebe erforscht, entwickelt und erprobt. Laut DLR ist der Standort Lampoldshausen das europäische Kompetenzzentrum für die Entwicklung und Fertigung von Antriebssystemen für Satelliten und Trägerraketen. Auch Treibstoffe werden hier entwickelt und getestet. Dazu stehen verschiedene Prüfstände und ein Labor für Forschung und Industrie zur Verfügung und eine Verwaltung. Rund 340 Mitarbeitende sind hier tätig, auch mit Fokus auf die europäische Raumfahrt.