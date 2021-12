Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) mit einem Standort in Hardthausen-Lampoldshausen (Kries Heilbronn) bekommt 11,4 Millionen Euro vom Landeswirtschaftsministerium. Damit beteilige sich Baden-Württemberg an der Grundfinanzierung des DLR, heißt es in einer Mitteilung. Am Institut in Lampoldshausen im Kreis Heilbronn wird unter anderem die neue Ariane 6 Rakete getestet.