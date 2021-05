Mit dem Diversity-Tag soll die Vielfalt gefeiert werden. Auch Unternehmen und Institutionen aus der Region engagieren sich. Manche sind schon sehr weit.

Der Diversity-Tag wird vom Verein Charta der Vielfalt organisiert. Wiebke Backhaus leitet an der Hochschule Heilbronn das Referat für Gleichstellung und kennt die Zurückhaltung zum Thema Diversity - oder Vielfalt.

"Ganz oft haben wir das Verständnis: Wir helfen hier den Benachteiligten. [...] Dabei sind wir alle divers."

Schon 2015 hat die Hochschule Heilbronn die Charta der Vielfalt unterzeichnet und sensibilisiert seitdem regelmäßig für das Thema Diversität. Und doch ist es bei so vielen Studenten und Mitarbeitern schwierig, alle zu erreichen. Deshalb hat die Institution jetzt zu einem einfachen Mittel gegriffen: Sie hat einen Newsletter eingerichtet, mit dem jeder einmal im Semester über neueste Erkenntnisse informiert wird.

Unternehmen setzen auf unterschiedliche Perspektiven

Das Frauennetzwerk von Audi in Neckarsulm (Landkreis Heilbronn) veranstaltet beispielsweise zum Diversity-Tag die Aktion Mystery Walk and Talk: Das sind Spaziergänge mit Personen per Zufallsgenerator - so sollen das Netzwerk vergrößert und neue Einblicke ermöglicht werden. Das Netzwerk der Väter bei Audi diskutiert zu mehr Chancengleichheit und Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Auch der Ventilatorenhersteller Ebm-Papst aus Mulfingen (Hohenlohekreis) hat die Charta der Vielfalt unterschrieben. Wegen der Pandemie startet das Unternehmen derzeit mit einer ganzen Schwerpunktwoche durch und bietet den Diversity-Parcours online an. Dabei können Mitarbeiter in interaktiven Onlinestationen austesten, ob sie andere in Schubladen stecken und was sie selbst einzigartig macht. Projektorganisatorin Alina Veth sagt, es solle der Auftakt für ganzjähriges Engagement sein.

Vielzahl an Ansatzpunkten

Die Unternehmensberaterin Tanja Eggert aus Ilsfeld (Kreis Heilbronn) schult Managerinnen und Manager, die, wie sie, aus die Vielfalt als Chancen sehen. Ihrer Einschätzung nach sind die Firmen in der Region unterschiedlich weit. Sie sieht zum Beispiel noch Luft nach oben beim Thema Gesundheit: "Wenn es um Wiedereingliederung von Mitarbeitenden geht, die nach einem Schicksalsschlag oder nach einer Krankheit wieder zurückkommen, ist das eher ein Formalismus." Dabei müssten Kollegen sich mit dem oder der Gegenüber neu auseinandersetzen und fragen, wo eine Veränderung stattgefunden habe und wie sie nun mit der betroffenen Kollegin oder dem Kollegen umgehen können.