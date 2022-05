Gehörlose Studierende an Hochschule Heilbronn erzählen über Alltag

In Vorlesungen an Hochschulen wird viel gesprochen und zugehört. Aber wie machen das gehörlose Studierende? Vier gehörlose Studierende an der Hochschule Heilbronn haben am Diversity-Tag über ihre Erfahrungen berichtet.

Julia Freßmann (23) studiert an der Hochschule Heilbronn Hotel- und Restaurantmanagement, die Brüder Marlon (25) und Mirko (23) Seeburger Maschinenbau. Ihr Bruder Marcus Seeburger (28) hat sein Masterstudium in Transport und Logistik bereits abgeschlossen. Alle vier haben eines gemeinsam: Sie sind gehörlos. Die vier gehörlosen Studierenden Marcus, Marlon und Mirko Seeburger und Julia Freßmann Brüder Seeburger und Julia Freßmann Viel Organisation nötig Um die gelingende Kommunikation für die Teilnahme am Studium zu gewährleisten, werden Dolmetscher*innen für Deutsche Gebärdensprache und Deutsch eingesetzt. Bei längeren Vorlesungen sind es auch zwei, die sich abwechseln. "Ab 60 Minuten brauchen die Dolmetscher*innen eine Doppelbesetzung, weil es sonst einfach zu anstrengend ist. Dann leidet die Qualität." Dazu kommt eine "Mitschreibkraft" – ein Kommilitone oder eine Kommilitonin, der/die in den Vorlesungen mitschreibt und anschließend den Mitschrieb zur Verfügung stellt und dafür auch bezahlt wird. So können sich die gehörlosen Studierenden auf den Dolmetscher oder die Dolmetscherin konzentrieren. In Vorlesungen setzen sich die gehörlosen Studierenden meist ganz nach vorne, damit sie ihre Dolmetscher auch gut sehen. Diese sind im Normalfall vorne neben dem Pult platziert. Da fällt auch mal auf, wenn man fehlt, erzählt Marlon Seeburger. Bildungscampus SWR Aufwand vor Semesterbeginn Bevor das Semester überhaupt beginnt, gibt es einiges zu tun für die gehörlosen Studierenden. Zum Beispiel müssen Sie beim Landratsamt einen Antrag stellen, damit die Kosten für die Dolmetscher*innen übernommen werden. Auch die "Mitschreibkraft" muss beantragt werden. "Der Antrag beim Landratsamt ist besonders wichtig, da brauchen wir eine Zusage für die Bewilligung der Dolmetscherkosten." Ist die Zusage dann da, müssen die Dolmetscher*innen organisiert werden. Es geht darum, sie zu buchen und zu fragen, ob sie Zeit haben. In einem Online-Kalender wird dann der Stundenplan eingetragen, erläutern die vier. So werden die Besetzungen organisiert. Außerdem müssen Dozenten und Kommilitonen aufgeklärt werden. Es gibt also viel zu tun, bevor es überhaupt losgeht mit den Vorlesungen. Der Aufwand ist groß. Keine spezielle Hochschule für Gehörlose in Deutschland Eine Hochschule speziell für Gehörlose gibt es in Deutschland nicht, berichten die vier. Sie wünschen sich eine Universität beziehungsweise Hochschule, in der sich alle mit der Gebärdensprache verständigen und miteinander kommunizieren. Als Beispiel nennen sie die Gallaudet University in Washington D.C. in den USA, die weltweit erste Universität für gehörlose Studierende. Die Deutsche Gebärdensprache (DGS) wurde 2002 als eigenständige Sprache in Deutschland anerkannt. Sie sei bundesweit nicht einheitlich, so Mirko Seeburger. Es gebe viele verschiedene Dialekte. "Es ist genau wie in Lautsprache auch, dass man in Norddeutschland anders gebärdet als in Süddeutschland." Weltweit gebe es etwa 138 Gebärdensprachen. Das heißt, Wörter werden in den unterschiedlichen Sprachen auch unterschiedlich gebärdet. Das bedeutet, dass für Vorlesungen in Englisch oder Französisch Dolmetscher*innen nötig sind, die auch diese Gebärdensprachen können, betont Julia Freßmann.