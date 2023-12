Zankapfel Weilertunnel: Eine, zwei oder gar keine Röhre?

Seit 1968 laufen die Planungen für den umstrittenen Weilertunnel. Am Mittwoch will der Haller Gemeinderat einen neuen Lösungsvorschlag diskutieren.

Die Bauarbeiten haben noch nicht begonnen - schon sind die Kosten für den geplanten Weilertunnel in Schwäbisch Hall um mehr als das Doppelte angestiegen. Der Gemeinderat will am Mittwoch nun einen neuen Vorschlag prüfen: Eine Lösung mit nur einer Tunnelröhre. Fragt man die Passanten in Schwäbisch Hall, wollen viele am liebsten gar keinen Tunnel mehr.

Eigentlich ist der vierspurige Ausbau der B19 mit zwei Tunnelröhren in der Haller Weilervorstadt seit sieben Jahren beschlossene Sache. Fast alles ist für den Bau vorbereitet, angefangen wurde jedoch bis heute nicht.

Die Kosten sind mittlerweile von einst 40 Millionen auf geschätzte 100 Millionen Euro angestiegen. Landesverkehrsminister Winfried Hermann ('90/Grüne) regte Anfang des Jahres an, nur eine, statt zwei Tunnelröhren zu bauen. Diese Variante wurde von einer Projektgruppe der Stadt nun geprüft und für ausreichend befunden.

Am Mittwochabend steht sie im Schwäbisch Haller Gemeinderat zur Debatte. Ein Beschluss hätte aber lediglich eine empfehlende Wirkung. Ob eine oder zwei Röhren - das letzte Wort zum Bau des Weilertunnels hat der Bund als Bauherr.