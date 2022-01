Einrichtung in Schwäbisch Hall soll in spätestens drei Jahren Betrieb aufnehmen

per Mail teilen

Der Maßregelvollzug in Schwäbisch Hall soll in spätestens drei Jahren seinen Betrieb aufnehmen. Das teilte das baden-württembergische Sozialministerium mit.

Man rechnet mit Investitionskosten in Höhe von 500.000 bis 600.000 Euro pro Platz. 100 Plätze seien geplant, heißt es am Montag auf SWR-Anfrage.

Schwäbisch Hall fühlt sich nicht unter Druck gesetzt

Mit der Stadt Schwäbisch Hall befinde man sich im Dialog, um eine gute Entscheidung für die Stadt treffen zu können. Frühzeitig wolle man die Öffentlichkeit informieren, so das Sozialministerium.

Unterdessen erklärte Oberbürgermeister Daniel Bullinger (FDP), dass man sich von der Landesregierung nicht unter Druck gesetzt fühle. Ende Dezember war Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) im Rathaus, um aus erster Hand zu informieren.

Damals hatte der Oberbürgermeister mitgeteilt, die Verwaltung sei für einen Austausch offen, man wolle sich aber ein objektives Bild des Sachverhalts machen, damit der Gemeinderat eine gute Entscheidung für die Stadt treffen könne.

Kontroverse in Heidelberg

Bis zu einem möglichen Neubau in Schwäbisch Hall soll das frühere Gefängnis "Fauler Pelz" in Heidelberg genutzt werden. Dort gibt es jedoch Widerstand von der Stadt. Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) hatte sich gegen die Pläne ausgesprochen, das alte Gefängnis am Rande der Innenstadt vorübergehend für den Maßregelvollzug zu nutzen.

Der "Faule Pelz" sei für die Unterbringung kranker Menschen, die intensive medizinische Betreuung brauchen, vollkommen ungeeignet. Und wenn eine zweistellige Millionensumme investiert werden müsse, werde aus einer Zwischen- schnell eine Dauerlösung, so Würzner weiter.

"Faulen Pelz" sei Sondersituation

Das Sozialministerium entgegnet allerdings, dass es sich beim "Faulen Pelz" um eine Sondersituation handele, weil es dort explizit nicht um eine dauerhafte Unterbringung gehe, sondern um eine vorübergehende, aus der Not geborene Lösung, die kurzfristig realisiert werden müsse. Aus diesem Grund können dann auch andere Mittel erforderlich werden, als normalerweise.

Der "Faule Pelz" in Heidelberg - eine möglich Zwischenlösung? SWR

Übergangslösung bis zu Neubau in Schwäbisch Hall?

Ein Sprecher des Sozialministeriums erklärte dem SWR Studio Heilbronn Ende Dezember, die vorübergehende Nutzung des "Faulen Pelz" sei notwendig, das Ministerium halte als Übergangslösung daran fest, bis ein Neubau in Schwäbisch Hall fertig sei. Platz wäre dort am bereits bestehenden Gefängnis. Bis zur Realisierung könnte es aber drei bis vier Jahre dauern, heißt es im Sozialministerium.

Kann Land Kommunen notfalls zwingen?

Justizministerin Marion Gentges (CDU) deutete an, das Land könne notfalls Kommunen auch gegen ihren Willen zur Zusammenarbeit zwingen. Der Haller OB Bullinger sieht diese Aussage konkret auf Heidelberg bezogen, nicht auf Schwäbisch Hall.

Auch aus Sicht des Sozialministeriums, so heißt es in der Stellungnahme weiter, können "Maßnahmen, die der kurzfristigen Vermeidung von Freilassungen verurteilter Täter sowie dem Schutz der Öffentlichkeit vor möglichen Straftaten dienen, höher zu gewichten sein, als kommunale Planungsinteresse".

Im Maßregelvollzug werden psychisch kranke Straftäter behandelt. Es fehlen aktuell entsprechende Plätze im Land.