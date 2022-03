Diskussion um Laufzeit von Kernkraftwerk Neckarwestheim dauert an

per Mail teilen

Die Diskussion um eine längere Laufzeit für das Kernkraftwerk Neckarwestheim zwei (Kreis Heilbronn) hält an. Nach dem ehemaligen Ministerpräsidenten Günther Oettinger (CDU) hat sich jetzt auch der Leiter des Instituts der Deutschen Wirtschaft Michael Hüther dafür ausgesprochen, die drei verbliebenen Reaktoren in Deutschland länger am Netz zu lassen als vorgesehen. Dies könne dazu beitragen, dass das Energiesystem stabil bleibt, sagte Hüther dem Kölner Stadtanzeiger. Unterdessen hat die baden-württembergische Landesregierung längeren Laufzeiten für Neckarwestheim eine Absage erteilt. Ein Bündnis von Atomkraftgegnern aus dem Raum Heilbronn fordert, den Block sofort abzuschalten und nicht erst zum Jahresende wie geplant.