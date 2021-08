Ein Team aus Studierenden der DHBW Mosbach hat am Montag in Mulfingen-Hollenbach einen von ihnen entwickelten Hochgeschwindigkeitsbohrer enthüllt.

Stuierende der Standorte Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) und Ravensburg der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) haben es mit dem Tunnelbohrmaschine bis ins Finale eines Wettbewerbs von Tesla-Chef Elon Musk geschafft. Ziel der "Not-a-boring Competition" (Deutsch: "Kein langweiliger Wettbewerb") des Tesla-Gründers ist es, den schnellsten Tunnelbohrer der Welt zu finden.

Wettbewerb im September in Kalifornien

In Mulfingen (Hohenlohekreis) wurde ihre "Dirt Torpedo" getaufte Maschine jetzt offiziell enthüllt und in die USA verabschiedet. Die Logistik übernimmt der Mulfinger Ventilatorenhersteller Ebm-Papst. In den Vereinigten Staaten wird das Team im September in der Mojave-Wüste zwischen Las Vegas und Los Angeles gegen elf andere Finalisten in der Endrunde antreten. Es gilt, einen 30 Meter langen Tunnel zu bohren - dabei kommt es auf Präzision und Geschwindigkeit an. Die Tunnelbohrmaschine soll schneller als eine Weinbergschnecke sein, möglichst genau navigieren, den Abraum zügiger wegräumen und den Tunnel bereits beim Bohren mit Beton auskleiden, um so ein Einstürzen zu verhindern.

Enthüllung des Tunnelbohrers "Dirt Torpedo" in Mulfingen SWR

Der Riesenbohrer des Mosbacher Teams ist rund vier Meter lang, hat einen Durchmesser von 60 Zentimetern und rund zwei Tonnen Gewicht - er bewegt sich fort wie ein Regenwurm. Rund zwölf Monate haben die Studenten an dem Modell gearbeitet. Für eine Generalprobe war die Zeit zu knapp. Ob ihr "Dirt Torpedo" funktioniert, werden die Studierenden erst in den USA sehen.

Auf Augenhöhe mit weiteren renommierten Universitäten

Mit dem Erreichen des Finales steht das "kleine studentische Team der DHBW Mosbach auf Augenhöhe mit international renommierten Universitäten wie der TU München, der ETH Zürich, der University of Warwick (UK) oder dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) aus den USA", heißt es von Ebm-Papst.

Neben Gästen aus Wirtschaft und Wissenschaft war auch der Minister für ländlichen Raum, Peter Hauk (CDU), bei der Präsentation am Montagmittag: Wichtig sei, so der Minister, hierzulande junge Wissenschaftler zu fördern: "Am Standort Deutschland benötigen wir junge, neugierige und vielversprechende Nachwuchs-Ingenieurinnen und -Ingenieure."

Tunnelbau vorantreiben und Verkehrschaos bekämpfen

Der Bohrer wird mithilfe des Mulfinger Unternehmens Ebm-Papst in die USA transportiert. Mittlerweile ist auch klar: Die Studenten dürfen – trotz hoher Corona-Einreisebestimmungen - mit nach Amerika reisen.

Tech-Multimilliardär Musk will mit dem Wettbewerb den innovativen Tunnelbau vorantreiben, Straßennetze unterirdisch erweitern und somit gegen das Verkehrschaos kämpfen. Durch die neue Tunnelbau-Technik sollen Zeit und Kosten reduziert werden.